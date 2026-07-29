AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire
Night Call Hit Dance / Pop anglophones Bar Le Flotteur Talmont-Saint-Hilaire
mardi 11 août 2026 · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Talmont-Saint-Hilaire
Night Call Hit Dance / Pop anglophones Bar Le Flotteur
Bar Le Flotteur Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11 21:00:00
Date(s) :
2026-08-11
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Bar Le Flotteur Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire barbourgenay@groupe-tesson.com
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English :
L’événement Night Call Hit Dance / Pop anglophones Bar Le Flotteur Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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