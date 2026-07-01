Cinéma plein air Un été à la ferme Le Nayrac
jeudi 30 juillet 2026 · Le Nayrac
Informations pratiques
Le Nayrac
Cinéma plein air Un été à la ferme
Route de Laguiole Le Nayrac Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Venez découvrir un documentaire sur la transmission familiale dans le monde agricole.
Repli à l’espace multiculturel en cas d’intempéries !
Un été à la ferme
de Hugo Willocq Tout public
Documentaire, France, 2026, 1h40
La ferme de ses parents a toujours été un terrain de jeux idéal pour Paul. Cet été, il a 12 ans. Il est bien assez grand pour aider son père, qui lui confie certaines tâches, mais aussi ses inquiétudes. C’est la fin de l’insouciance, et peut-être, un passage de relais… 6 .
Route de Laguiole Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com
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English :
Come see a documentary about generational succession in the agricultural sector.
L’événement Cinéma plein air Un été à la ferme Le Nayrac a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)