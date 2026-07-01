Informations pratiques

Le Nayrac

Cinéma plein air Un été à la ferme

Route de Laguiole Le Nayrac Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Venez découvrir un documentaire sur la transmission familiale dans le monde agricole.

Repli à l’espace multiculturel en cas d’intempéries !

Un été à la ferme

de Hugo Willocq Tout public

Documentaire, France, 2026, 1h40

La ferme de ses parents a toujours été un terrain de jeux idéal pour Paul. Cet été, il a 12 ans. Il est bien assez grand pour aider son père, qui lui confie certaines tâches, mais aussi ses inquiétudes. C’est la fin de l’insouciance, et peut-être, un passage de relais… 6 .

Route de Laguiole Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

Come see a documentary about generational succession in the agricultural sector.

L’événement Cinéma plein air Un été à la ferme Le Nayrac a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)