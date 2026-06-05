Festival Des femmes et des courts-métrages Le Nayrac
Festival Des femmes et des courts-métrages Le Nayrac samedi 25 juillet 2026.
Le Nayrac
Festival Des femmes et des courts-métrages
Route de Laguiole Le Nayrac Aveyron
Tarif : – – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Deux jours d’échange, de rencontres et de projections de courts métrages écrits ou réalisés par des femmes, 3ème édition !
Nous aurons l’honneur et le plaisir de recevoir des femmes réalisatrices, scénaristes, cheffe opératrice, cheffe décoratrice, monteuse son et productrice , comédiennes pour discuter de leur courts-métrages, de leur métiers et de leur vision du cinéma.;
PROJECTIONS DEBATS REPAS SUR PLACE-… convivialité assurée !
RDV à l’Espace multiculturel du Nayrac. 9 .
Route de Laguiole Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 6 44 25 78 00 cineyraccine@gmail.com
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English :
Two days of exchanges, meetings and screenings of short films written or directed by women, 3rd edition!
L’événement Festival Des femmes et des courts-métrages Le Nayrac a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)