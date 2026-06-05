Festival Des femmes et des courts-métrages Le Nayrac samedi 25 juillet 2026.

Le Nayrac

Festival Des femmes et des courts-métrages

Route de Laguiole Le Nayrac Aveyron

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Deux jours d’échange, de rencontres et de projections de courts métrages écrits ou réalisés par des femmes, 3ème édition !

Nous aurons l’honneur et le plaisir de recevoir des femmes réalisatrices, scénaristes, cheffe opératrice, cheffe décoratrice, monteuse son et productrice , comédiennes pour discuter de leur courts-métrages, de leur métiers et de leur vision du cinéma.;

PROJECTIONS DEBATS REPAS SUR PLACE-… convivialité assurée !

RDV à l’Espace multiculturel du Nayrac. 9 .

Route de Laguiole Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 6 44 25 78 00 cineyraccine@gmail.com

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English :

Two days of exchanges, meetings and screenings of short films written or directed by women, 3rd edition!

L’événement Festival Des femmes et des courts-métrages Le Nayrac a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)