Informations pratiques

Jandun

Cinéma plein air Un p’tit truc en plus

Place du village Jandun Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

La péllicule ensorcelée et Jandun loisirs propose de finir les vacances avec la projection en plein air de la comédie familiale Un p’tit truc en plus.Profitez d’un moment convivial, avec cette séance de ciné au cœur d’un village ardennais.Début de la séance à 21h30. Rapatriement dans la salle polyvalente en cas de mauvais temps.

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Place du village Jandun 08430 Ardennes Grand Est +33 6 23 13 90 18 jandunloisirs@gmail.com

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English :

La p%E9llicule ensorcel%E9e and Jandun Loisirs invite you to wrap up the summer with an outdoor screening of the family comedy *Un p’tit truc en plus*.Enjoy a fun-filled evening with this movie screening in the heart of an Ardennes village. The screening begins at 9:30 p.m. In case of inclement weather, the event will be moved to the multipurpose hall.

L’événement Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Jandun a été mis à jour le 2026-07-20 par Ardennes Tourisme