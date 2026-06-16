Randonnée historique Blockhaus Jandun

Jandun

Randonnée historique

Blockhaus 18 les Ormes Jandun Ardennes

Tarif : 2 – 2 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le 12 septembre à 8h, l’association Jandun Patrimoine et Culture et Le Miroir vous proposent une marche historique au départ de Jandun. Deux parcours vous attendent (7 et 13km) Participation 2€ Informations au 06 23 13 90 18

.

Blockhaus 18 les Ormes Jandun 08430 Ardennes Grand Est +33 6 23 13 90 18 jandun.patrimoine.culture@gmail.com

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English :

On September 12 at 8 a.m., the Jandun Patrimoine et Culture association and Le Miroir invite you to join a historical walk starting in Jandun. Two routes are available (7 and 13 km). Participation fee: 2? For more information, call 06 23 13 90 18.

L’événement Randonnée historique Jandun a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme