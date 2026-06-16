Randonnée historique Blockhaus Jandun
Randonnée historique Blockhaus Jandun samedi 12 septembre 2026.
Jandun
Randonnée historique
Blockhaus 18 les Ormes Jandun Ardennes
Tarif : 2 – 2 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le 12 septembre à 8h, l’association Jandun Patrimoine et Culture et Le Miroir vous proposent une marche historique au départ de Jandun. Deux parcours vous attendent (7 et 13km) Participation 2€ Informations au 06 23 13 90 18
.
Blockhaus 18 les Ormes Jandun 08430 Ardennes Grand Est +33 6 23 13 90 18 jandun.patrimoine.culture@gmail.com
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English :
On September 12 at 8 a.m., the Jandun Patrimoine et Culture association and Le Miroir invite you to join a historical walk starting in Jandun. Two routes are available (7 and 13 km). Participation fee: 2? For more information, call 06 23 13 90 18.
L’événement Randonnée historique Jandun a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme
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