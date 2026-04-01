Cinéma pour les tout-petits Edmond et Lucy Cinéma François Truffaut Commercy

Commercy

Cinéma pour les tout-petits Edmond et Lucy

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le cinéma François Truffaut vous propose une nouvelle séance de cinéma pour les tout-petits avec le film Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure .Enfants

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Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40 cinematruffaut.commercy@gmail.com

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English :

The François Truffaut cinema offers a new cinema session for toddlers with the film Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure .

L’événement Cinéma pour les tout-petits Edmond et Lucy Commercy a été mis à jour le 2026-04-14 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS