Commercy

Ignis Spectacles de feu

Jardin du Prieuré de Breuil 13 Avenue Voltaire Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-26

En entrant sous le chapiteau d’Ignis, on entre dans la tanière d’un drôle de clown qui enchaîne les expériences toutes plus dangereuses et fascinantes les unes que les autres…

Sur la piste, il convoque le feu pour en faire un partenaire de jeu insaisissable. Progressivement, il plonge le chapiteau dans un univers magique où les flammes dansent, se tordent et racontent des histoires. En un pas de deux stupéfiant, il s’y confronte, les apprivoise et les sublime. Entre rires et sursauts, on assiste à un spectacle de cirque des plus singuliers doux-dingue, pyrotechnique… inoubliable !Tout public

8 .

Jardin du Prieuré de Breuil 13 Avenue Voltaire Commercy 55200 Meuse Grand Est omareservation@gmail.com

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English :

When you enter Ignis?s big top, you enter the lair of a strange clown who carries out a series of experiments, each more dangerous and fascinating than the last?

On the ring, he summons fire as an elusive playmate. Gradually, he plunges the big top into a magical universe where flames dance, twist and tell stories. In a breathtaking pas de deux, he confronts, tames and sublimates them. Between laughter and startle, we witness a circus show of the most singular kind: crazy-sweet, pyrotechnic? unforgettable!

L’événement Ignis Spectacles de feu Commercy a été mis à jour le 2026-04-14 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS