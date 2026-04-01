Commercy

Marché Nocturne

Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Marché nocturne organisé par les secondes SAPAT de la MFR !

Venez nombreux !!Tout public

0 .

Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 04 36 manon.francois@mfr.asso.fr

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English :

Night market organized by the MFR’s SAPAT students!

Come one, come all!

L’événement Marché Nocturne Commercy a été mis à jour le 2026-04-14 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS