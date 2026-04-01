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Marché Nocturne Commercy

Marché Nocturne Commercy jeudi 30 avril 2026.

Ville : 55200 Commercy

Département : Meuse

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Commercy

Marché Nocturne

Commercy Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :
2026-04-30

Marché nocturne organisé par les secondes SAPAT de la MFR !
Venez nombreux !!Tout public
0  .

Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 04 36  manon.francois@mfr.asso.fr

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English :

Night market organized by the MFR’s SAPAT students!
Come one, come all!

L’événement Marché Nocturne Commercy a été mis à jour le 2026-04-14 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

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