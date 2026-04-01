Marché Nocturne Commercy
Marché Nocturne Commercy jeudi 30 avril 2026.
Commercy
Marché Nocturne
Commercy Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30 22:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Marché nocturne organisé par les secondes SAPAT de la MFR !
Venez nombreux !!Tout public
0 .
Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 04 36 manon.francois@mfr.asso.fr
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English :
Night market organized by the MFR’s SAPAT students!
Come one, come all!
L’événement Marché Nocturne Commercy a été mis à jour le 2026-04-14 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS