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AGENDA · La Motte-Chalancon

Cinéma Projection film C’est quoi l’amour ? jardin du fort, en dessous de l’église La Motte-Chalancon

vendredi 17 juillet 2026 · jardin du fort, en dessous de l'église · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
jardin du fort, en dessous de l'église
Adresse
Jardin du fort
Ville
26470 La Motte-Chalancon
Département
Drôme
Tarif
7

La Motte-Chalancon

Cinéma Projection film C’est quoi l’amour ?

jardin du fort, en dessous de l’église Jardin du fort La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 22:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Synopsis Marguerite n’a aucune raison de refuser à Fred, son ex-mari, la demande en nullité de leur mariage à l’Église. Elle est même heureuse d’apprendre que Fred projette de se remarier avec Chloé, sa nouvelle compagne….
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jardin du fort, en dessous de l’église Jardin du fort La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   fol26@fol26.fr

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English :

Synopsis: Marguerite has no reason to refuse when Fred, her ex-husband, asks her to seek an annulment of their marriage in the church. She’s even happy to learn that Fred plans to remarry Chloé, his new girlfriend….

L’événement Cinéma Projection film C’est quoi l’amour ? La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois

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