Vide-grenier des calades La Motte-Chalancon
Vide-grenier des calades La Motte-Chalancon samedi 25 juillet 2026.
La Motte-Chalancon
Vide-grenier des calades
Dans le village La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – – 2.5 EUR
par mètre linéaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 07:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
LE vide grenier estival de la Motte Chalancon revient ! On déballe tout devant chez soi, dans les calades, ou placement sur la place du pont ,rue du bourg et montée des aires à l’arrivée entre 7h et 8h
.
Dans le village La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes jlborghiero@gmail.com
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English :
La Motte Chalancon’s summer garage sale is back! Unpack in front of your home, in the calades, or set up on the place du pont, rue du bourg and montée des aires on arrival between 7 and 8 a.m
L’événement Vide-grenier des calades La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Diois