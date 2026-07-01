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AGENDA · La Motte-Chalancon

Concert Zikahi rue du bourg La Motte-Chalancon

mercredi 29 juillet 2026 · rue du bourg · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
rue du bourg
Adresse
Café Chez Loule
Ville
26470 La Motte-Chalancon
Département
Drôme
Tarif

La Motte-Chalancon

Concert Zikahi

rue du bourg Café Chez Loule La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Pop Soul & World Music
Food Truck sur place.
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rue du bourg Café Chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28 

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English :

Pop, Soul, and World Music
Food truck on site.

L’événement Concert Zikahi La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois

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