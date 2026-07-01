Concert Zikahi rue du bourg La Motte-Chalancon

mercredi 29 juillet 2026 · rue du bourg · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

La Motte-Chalancon

Concert Zikahi

rue du bourg Café Chez Loule La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Pop Soul & World Music

Food Truck sur place.

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rue du bourg Café Chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28

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English :

Pop, Soul, and World Music

Food truck on site.

L’événement Concert Zikahi La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois