AGENDA · La Motte-Chalancon
Concert Zikahi rue du bourg La Motte-Chalancon
mercredi 29 juillet 2026 · rue du bourg · La Motte-Chalancon
Informations pratiques
La Motte-Chalancon
Concert Zikahi
rue du bourg Café Chez Loule La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Pop Soul & World Music
Food Truck sur place.
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rue du bourg Café Chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28
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English :
Pop, Soul, and World Music
Food truck on site.
L’événement Concert Zikahi La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois
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