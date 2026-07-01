Informations pratiques

La Motte-Chalancon

Découverte des libellules et de la faune des milieux humides

Rivière Oule et plan d’eau du Pas des ondes La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

de 5 à 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18

Venez découvrir les libellules et la faune des milieux humides, le long de la rivière Oule et du plan d’eau du Pas des Ondes. 3 heures d’observation et d’échange pour appréhender la diversité des espèces et de leurs modes de vie.

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Rivière Oule et plan d’eau du Pas des ondes La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 92 60 65 ruchon.emmanuel@orange.fr

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English :

Come discover dragonflies and the wildlife of the wetlands along the Oule River and the Pas des Ondes lake. Three hours of observation and discussion to learn about the diversity of species and their ways of life.

L’événement Découverte des libellules et de la faune des milieux humides La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays Diois