Informations pratiques

La Motte-Chalancon

Projection de cinéma Juste une illusion

Jardin du fort La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : 4 – 4 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 22:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent.Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un ado

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Jardin du fort La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes fol26@fol26.fr

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English :

It’s 1985. Vincent, who will soon turn 13, lives in the Paris suburbs with his middle-class family, caught between a distant older brother and parents who are constantly at odds.Although he is %AB no longer %BB a child and %AB not yet %BB a teenager

L’événement Projection de cinéma Juste une illusion La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois