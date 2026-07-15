AGENDA · La Motte-Chalancon
Concert Latino EFMU Camping L’ondine de Provence La Motte-Chalancon
samedi 1 août 2026 · Camping L'ondine de Provence · La Motte-Chalancon
Informations pratiques
La Motte-Chalancon
Concert Latino EFMU
Camping L’ondine de Provence 785 route de Nyons, La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concert Latino à l’Ondine de Provence avec EFMU !
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Camping L’ondine de Provence 785 route de Nyons, La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 22 84
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English :
Latin Concert at L’Ondine de Provence with EFMU!
L’événement Concert Latino EFMU La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays Diois
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