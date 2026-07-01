Concert Matthieu Ridolfo Rue du bourg La Motte-Chalancon
mercredi 15 juillet 2026 · Rue du bourg · La Motte-Chalancon
Informations pratiques
La Motte-Chalancon
Concert Matthieu Ridolfo
Rue du bourg Café-Bar chez Loule La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Chansons Poum-Poum à danser Tubes en reprises pour tous publics.
Food truck sur place
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Rue du bourg Café-Bar chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28
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English :
Poum-Poum %E0 dance songs Cover versions of hit songs for all ages.
Food truck on site
L’événement Concert Matthieu Ridolfo La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays Diois
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