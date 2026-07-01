UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Motte-Chalancon

Concert Matthieu Ridolfo Rue du bourg La Motte-Chalancon

mercredi 15 juillet 2026 · Rue du bourg · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Rue du bourg
Adresse
Café-Bar chez Loule
Ville
26470 La Motte-Chalancon
Département
Drôme
Tarif

La Motte-Chalancon

Concert Matthieu Ridolfo

Rue du bourg Café-Bar chez Loule La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Chansons Poum-Poum à danser Tubes en reprises pour tous publics.
Food truck sur place
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Rue du bourg Café-Bar chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28 

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English :

Poum-Poum %E0 dance songs Cover versions of hit songs for all ages.
Food truck on site

L’événement Concert Matthieu Ridolfo La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays Diois

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