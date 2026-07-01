Informations pratiques

La Motte-Chalancon

Séance de cinéma- Super Mario Galaxy le film

Jardin du fort La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : 4 – 4 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 22:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Mario et Luigi, les plombiers jumeaux, appliquent leur énergie à résoudre les problèmes du quotidien autour de leur nouveau foyer au Royaume Champignon. Alors qu’ils assistent

la princesse Peach et aident Bowser…

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Jardin du fort La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes fol26@fol26.fr

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English :

Mario and Luigi, the twin plumbers, put their energy to work solving everyday problems around their new home in the Mushroom Kingdom. As they assist

Princess Peach and help Bowser…

L’événement Séance de cinéma- Super Mario Galaxy le film La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois