Séance de cinéma- Super Mario Galaxy le film La Motte-Chalancon
vendredi 24 juillet 2026 · La Motte-Chalancon
Informations pratiques
La Motte-Chalancon
Séance de cinéma- Super Mario Galaxy le film
Jardin du fort La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : 4 – 4 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 22:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Mario et Luigi, les plombiers jumeaux, appliquent leur énergie à résoudre les problèmes du quotidien autour de leur nouveau foyer au Royaume Champignon. Alors qu’ils assistent
la princesse Peach et aident Bowser…
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Jardin du fort La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes fol26@fol26.fr
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English :
Mario and Luigi, the twin plumbers, put their energy to work solving everyday problems around their new home in the Mushroom Kingdom. As they assist
Princess Peach and help Bowser…
L’événement Séance de cinéma- Super Mario Galaxy le film La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois
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