UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Motte-Chalancon

Séance de cinéma- Super Mario Galaxy le film La Motte-Chalancon

vendredi 24 juillet 2026 · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Jardin du fort
Ville
26470 La Motte-Chalancon
Département
Drôme
Tarif
4 4 7

La Motte-Chalancon

Séance de cinéma- Super Mario Galaxy le film

Jardin du fort La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : 4 – 4 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 22:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Mario et Luigi, les plombiers jumeaux, appliquent leur énergie à résoudre les problèmes du quotidien autour de leur nouveau foyer au Royaume Champignon. Alors qu’ils assistent
la princesse Peach et aident Bowser…
  .

Jardin du fort La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   fol26@fol26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mario and Luigi, the twin plumbers, put their energy to work solving everyday problems around their new home in the Mushroom Kingdom. As they assist
Princess Peach and help Bowser…

L’événement Séance de cinéma- Super Mario Galaxy le film La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois

À voir aussi à La Motte-Chalancon (Drôme)