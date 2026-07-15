Festival Le Champ des Ondes Lac du Pas des ondes La Motte-Chalancon

mercredi 5 août 2026 · Lac du Pas des ondes · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

La Motte-Chalancon

Festival Le Champ des Ondes

Lac du Pas des ondes 410 chemin de chamousset La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

15 et 20€

Participation aux frais

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Concerts de Pixvae, Yo Tilany , Fauzene ; mais aussi conte musical Le retour de Nassredine Hodjja , théâtre d’extérieur interactif avec Robin des bois avec la compagnie Soie farouche , ainsi que film documentaire le gardien des oiseaux en Colombie.

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Lac du Pas des ondes 410 chemin de chamousset La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 64 79 23 59 contact@rockontheloule.org

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English :

Concerts by Pixvae, Yo Tilany, and Fauzene; as well as the musical tale “The Return of Nassredine Hodjja,” an interactive outdoor theater performance of “Robin Hood” by the Soie Farouche theater company, and the documentary film “The Bird Keeper” set in Colombia.

L’événement Festival Le Champ des Ondes La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays Diois