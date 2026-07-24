Informations pratiques

La Motte-Chalancon

Fête votive de la Motte Chalancon

La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

La fête votive légendaire du village , avec concours de boules, défilé de chars, Dj Mika Music, Orchestre puzzle !

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La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 43 32 76

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English :

The village’s legendary festival, featuring a boules tournament, a parade of floats, DJ Mika Music, and the Puzzle Orchestra!

L’événement Fête votive de la Motte Chalancon La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays Diois