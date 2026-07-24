Fête votive de la Motte Chalancon La Motte-Chalancon
vendredi 7 août 2026 · La Motte-Chalancon
Informations pratiques
La Motte-Chalancon
Fête votive de la Motte Chalancon
La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
La fête votive légendaire du village , avec concours de boules, défilé de chars, Dj Mika Music, Orchestre puzzle !
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La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 43 32 76
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English :
The village’s legendary festival, featuring a boules tournament, a parade of floats, DJ Mika Music, and the Puzzle Orchestra!
L’événement Fête votive de la Motte Chalancon La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays Diois
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