Burning Fingers en concert l’Ondine de Provence L’ondine de Provence La Motte-Chalancon
jeudi 13 août 2026 · L'ondine de Provence · La Motte-Chalancon
Informations pratiques
La Motte-Chalancon
Burning Fingers en concert l’Ondine de Provence
L’ondine de Provence 785 route de Nyons, La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Concert de rock et blues avec les Burning Fingers à l’Ondine de Provence !
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L’ondine de Provence 785 route de Nyons, La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 22 84
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English :
Rock and blues concert featuring the Burning Fingers at l’Ondine de Provence!
L’événement Burning Fingers en concert l’Ondine de Provence La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays Diois
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