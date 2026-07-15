Burning Fingers en concert l’Ondine de Provence L’ondine de Provence La Motte-Chalancon

jeudi 13 août 2026 · L'ondine de Provence · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

La Motte-Chalancon

Burning Fingers en concert l’Ondine de Provence

L’ondine de Provence 785 route de Nyons, La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Concert de rock et blues avec les Burning Fingers à l’Ondine de Provence !

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L’ondine de Provence 785 route de Nyons, La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 22 84

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English :

Rock and blues concert featuring the Burning Fingers at l’Ondine de Provence!

L’événement Burning Fingers en concert l’Ondine de Provence La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays Diois