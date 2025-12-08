Cinéma Salle Mangeot Saint-Mihiel

Cinéma

Salle Mangeot 6 Rue du palais de justice Saint-Mihiel Meuse

Vendredi 2026-01-09 14:30:00

2026-01-09

À 14H30 CHASSE GARDÉE 2

1h40 | Avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…

A 18H ZOOTOPIE 2

1h40 à partir de 6 ans

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale…Tout public

Salle Mangeot 6 Rue du palais de justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

English :

2:30PM: CHASSE GARDÉE 2

1h40 | With Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili

Two years have passed at Saint Hubert. Life there is peaceful, perhaps too much so for Adélaïde and Simon, who suffer from a lack of friends their own age. But the arrival of Stanislas, Bernard?s son (former president of the village hunters? club), who has returned to live in the country with his wife and two children, is a welcome change. They’re handsome, young and friendly. Their only flaw: they’re hounds! The peace of the village is about to be disturbed: new neighbors, new problems?

AT 6PM: ZOOTOPIE 2

1h40 from 6 years

ZOOTOPIA 2 reunites young cops Judy Hopps and Nick Wilde, who, after solving the biggest criminal case in Zootopie history, discover that their partnership isn’t as strong as they thought when Chief Bogo orders them to take part in a therapy program for teammates in crisis. Their partnership is even put to the test when they have to solve undercover and in unknown parts of town a new mystery and follow the winding trail of a venomous snake freshly arrived in the animal city?

