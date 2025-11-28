Spectacle Un soir chez la Du Maine Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel
Spectacle Un soir chez la Du Maine Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel vendredi 19 juin 2026.
Saint-Mihiel
Spectacle Un soir chez la Du Maine
Rue du Palais de Justice Bibliothèque bénédictine Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19 22:45:00
Date(s) :
2026-06-19
Spectacle mêlant théâtre, chant, musique et danse (pendant 1 heures 15), suivi d’un bal baroque auquel le public sera convié (pendant 1 heures).
Conférence de Jacqueline Razgonnikoff (bibliothèque-musée de la Comédie française) en prélude de l’évènement, à 20 heures.
Tarif 12 € par personne. Réservation obligatoire auprès de la mairie de Saint-Mihiel 03 29 89 97 89 ou communication@saintmihiel.fr
Paiement sur place (espèces ou chèque).Tout public
12 .
Rue du Palais de Justice Bibliothèque bénédictine Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 97 89 communication@saintmihiel.fr
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English :
A show combining theater, song, music and dance (lasting 1 hour 15 minutes), followed by a baroque ball to which the public is invited (lasting 1 hour).
Conference by Jacqueline Razgonnikoff (Comédie française library-museum) as a prelude to the event, at 8 p.m.
Price: 12? per person. Reservations required from Saint-Mihiel town hall: 03 29 89 97 89 or communication@saintmihiel.fr
Payment on site (cash or cheque).
L’événement Spectacle Un soir chez la Du Maine Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-05-22 par OT COEUR DE LORRAINE
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