La Nuit Des Têtes Brûlées Saint-Mihiel

La Nuit Des Têtes Brûlées

Rue de Sénarmont Saint-Mihiel Meuse

Viens vivre une rando semi-nocturne pas comme les autres

-> Sentiers en forêt, sentiers techniques, passages insolites

-> Concert gratuit

-> Pasta party & barbecue

Départ de Saint-Mihiel

Samedi 30 mai à partir de 19h30

3 parcours sportifs 15 25 35 km (VTT ou trail) + un Parcours familial 10 km (marche ou VTT)

Que tu viennes pour te challenger ou juste pour profiter entre amis, c’est la sortie à ne pas rater.

Manifestation agréée Meuse Terre d’échappée

Les tarifs sont ; 35 kms VTT (10 Euros), 25 et 15 kms VTT/ Trail (10 Euros), marche (10 Euros), Enfants -12 ans (1 Euros).Tout public

Rue de Sénarmont Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est tetesbruleesvtt@gmail.com

English :

Come and experience a semi-nocturnal hike like no other!

-> Forest trails, technical paths, unusual passages

-> Free concert

-> Pasta party & barbecue

Departure from Saint-Mihiel

Saturday, May 30 ? from 7.30pm

3 sporting trails: 15 25 35 km (mountain bike or trail) + a family trail: 10 km (walking or mountain bike)

Whether you come to challenge yourself or just to enjoy the event with friends, this is an outing not to be missed.

Meuse Terre d?échappée approved event

Prices are as follows: 35 km MTB (10 Euros), 25 and 15 km MTB/Trail (10 Euros), walking (10 Euros), children under 12 (1 Euros).

