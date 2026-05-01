Saint-Mihiel

Dédicace avec Brigitte Moncey

7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Retrouvez Brigitte Moncey et ses romans Lorraine Omnibus , Miroirs et Tourbillon de femmes ainsi que son livre jeunesse Victoire, la petite sirène en dédicace à la Presse de Saint-Mihiel de 9h à 12h.Tout public

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7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52

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English :

Meet Brigitte Moncey and her novels Lorraine Omnibus , Miroirs and Tourbillon de femmes , as well as her children’s book Victoire, la petite sirène at a signing session at La Presse in Saint-Mihiel from 9am to 12pm.

L’événement Dédicace avec Brigitte Moncey Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-05-24 par OT COEUR DE LORRAINE