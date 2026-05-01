Mai à Vélo Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel

Saint-Mihiel

Mai à Vélo

Rue du Palais de Justice Cloître de l’Abbaye Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Animation autour du vélo

Balade à vélo

Restauration BuvetteTout public

0 .

Rue du Palais de Justice Cloître de l’Abbaye Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 06 47

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English :

Cycling activities

Bike rides

Catering refreshments

L’événement Mai à Vélo Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COEUR DE LORRAINE