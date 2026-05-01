Mai à Vélo Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel
Mai à Vélo Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel samedi 30 mai 2026.
Saint-Mihiel
Mai à Vélo
Rue du Palais de Justice Cloître de l’Abbaye Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Animation autour du vélo
Balade à vélo
Restauration BuvetteTout public
0 .
Rue du Palais de Justice Cloître de l’Abbaye Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 06 47
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English :
Cycling activities
Bike rides
Catering refreshments
L’événement Mai à Vélo Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COEUR DE LORRAINE