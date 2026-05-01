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Mai à Vélo Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel

Mai à Vélo Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue du Palais de Justice

Adresse : Cloître de l'Abbaye

Ville : 55300 Saint-Mihiel

Département : Meuse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Mihiel

Mai à Vélo

Rue du Palais de Justice Cloître de l’Abbaye Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Animation autour du vélo
Balade à vélo
Restauration BuvetteTout public
0  .

Rue du Palais de Justice Cloître de l’Abbaye Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 06 47 

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English :

Cycling activities
Bike rides
Catering refreshments

L’événement Mai à Vélo Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COEUR DE LORRAINE

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