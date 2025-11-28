L’Art en Ascension Saint-Mihiel
L’Art en Ascension Saint-Mihiel jeudi 14 mai 2026.
L’Art en Ascension
Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Jeudi 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15
L’invité d’honneur est l’artiste nancéien Gary qui nous présente un large panel de ses œuvres colorées et géométriques. L’exposition principale accueille plus de 20 invités à la mairie et délocalise en ville deux ateliers qui exposent chacun deux artistes la maison Ligier Richier et l’Esperluette (&).Tout public
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Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est
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English :
The guest of honor is Nancy artist Gary, who presents a wide range of his colorful, geometric works. The main exhibition welcomes more than 20 guests to the town hall, and relocates two workshops in town, each exhibiting two artists: Maison Ligier Richier and Esperluette (&).
L’événement L’Art en Ascension Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT COEUR DE LORRAINE
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