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Noëlle Cailly en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel

Noëlle Cailly en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel samedi 9 mai 2026.

Lieu : Maison de la Presse

Adresse : 7 rue Notre Dame

Ville : 55300 Saint-Mihiel

Département : Meuse

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Mihiel

Noëlle Cailly en dédicace

Maison de la Presse 7 rue Notre Dame Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Noëlla Cailly vient vous présenter et dédicacer son tout dernier roman Zélia, dans l’ombre des géants à la Maison de la Presse de Saint-MihielTout public
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Maison de la Presse 7 rue Notre Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52 

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English :

Noëlla Cailly will be presenting and signing her latest novel Zélia, dans l’ombre des géants at the Maison de la Presse in Saint-Mihiel

L’événement Noëlle Cailly en dédicace Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-05-02 par OT COEUR DE LORRAINE

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