Noëlle Cailly en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel
Noëlle Cailly en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel samedi 9 mai 2026.
Saint-Mihiel
Noëlle Cailly en dédicace
Maison de la Presse 7 rue Notre Dame Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Noëlla Cailly vient vous présenter et dédicacer son tout dernier roman Zélia, dans l’ombre des géants à la Maison de la Presse de Saint-MihielTout public
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Maison de la Presse 7 rue Notre Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52
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English :
Noëlla Cailly will be presenting and signing her latest novel Zélia, dans l’ombre des géants at the Maison de la Presse in Saint-Mihiel
L’événement Noëlle Cailly en dédicace Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-05-02 par OT COEUR DE LORRAINE
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