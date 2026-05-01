Noëlle Cailly en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel

Saint-Mihiel

Noëlle Cailly en dédicace

Maison de la Presse 7 rue Notre Dame Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Noëlla Cailly vient vous présenter et dédicacer son tout dernier roman Zélia, dans l’ombre des géants à la Maison de la Presse de Saint-MihielTout public

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Maison de la Presse 7 rue Notre Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52

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English :

Noëlla Cailly will be presenting and signing her latest novel Zélia, dans l’ombre des géants at the Maison de la Presse in Saint-Mihiel

L’événement Noëlle Cailly en dédicace Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-05-02 par OT COEUR DE LORRAINE