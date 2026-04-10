Nuit des musées Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel
Nuit des musées Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel samedi 23 mai 2026.
Saint-Mihiel
Nuit des musées
Rue du Palais de Justice Complexe Culturel Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Nuit des musées Eclats de sciences
Jeu d’énigmes de 16h à 19h au musée d’art sacré
Ateliers IA à 17h et à 18h au musée d’art sacré
Lectures à 18h15 et 19h15 à la bibliothèqueTout public
0 .
Rue du Palais de Justice Complexe Culturel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11
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English :
Museum Night: Eclats de sciences
Enigma game: from 4pm to 7pm at the Musée d’art sacré
AI workshops: 5pm and 6pm at the Musée d’Art Sacré
Readings: at 6:15pm and 7:15pm at the library
L’événement Nuit des musées Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-04-10 par OT COEUR DE LORRAINE
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