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Nuit des musées Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel

Nuit des musées Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue du Palais de Justice

Adresse : Complexe Culturel

Ville : 55300 Saint-Mihiel

Département : Meuse

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Mihiel

Nuit des musées

Rue du Palais de Justice Complexe Culturel Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Nuit des musées Eclats de sciences

Jeu d’énigmes de 16h à 19h au musée d’art sacré
Ateliers IA à 17h et à 18h au musée d’art sacré
Lectures à 18h15 et 19h15 à la bibliothèqueTout public
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Rue du Palais de Justice Complexe Culturel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11 

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English :

Museum Night: Eclats de sciences

Enigma game: from 4pm to 7pm at the Musée d’art sacré
AI workshops: 5pm and 6pm at the Musée d’Art Sacré
Readings: at 6:15pm and 7:15pm at the library

L’événement Nuit des musées Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-04-10 par OT COEUR DE LORRAINE

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