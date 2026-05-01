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Festival de Cannes Salle Mangeot Saint-Mihiel

Festival de Cannes Salle Mangeot Saint-Mihiel mardi 12 mai 2026.

Lieu : Salle Mangeot

Adresse : 6 Rue du Palais de Justice

Ville : 55300 Saint-Mihiel

Département : Meuse

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Mihiel

Festival de Cannes

Salle Mangeot 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-05-12

Festival de Cannes Saint-Mihiel déroule le tapis rouge
N’hésitez-pas à revêtir votre tenue de gala pour l’occasion !Tout public
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Salle Mangeot 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11 

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English :

Cannes Film Festival: Saint-Mihiel rolls out the red carpet
Don?t hesitate to dress up for the occasion!

L’événement Festival de Cannes Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COEUR DE LORRAINE

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