Exposition photographique L’Esperluette Saint-Mihiel
Exposition photographique L’Esperluette Saint-Mihiel vendredi 8 mai 2026.
Exposition photographique
L’Esperluette 32 rue du Général Blaise Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Lundi 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-15 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-15 2026-05-25
Anne Vergoli tresse avec bonheur photos argentiques et textes poétiques, à la recherche du temps perdu.
VERNISSAGE LE VENDREDI 08 MAI à 18h00
Ouvert de 14h à 19h les weekends et jours fériés, le vendredi 15 mai et le lundi 25 mai, ainsi que sur rdvTout public
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L’Esperluette 32 rue du Général Blaise Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 75 12 52 74 esperluette.fabrique.artistique@gmail.com
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English :
Anne Vergoli happily weaves together silver photos and poetic texts, in search of lost time.
VERNISSAGE FRIDAY MAY 08 at 6:00 pm
Open from 2pm to 7pm on weekends and public holidays, Friday May 15 and Monday May 25, and by appointment only
L’événement Exposition photographique Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT COEUR DE LORRAINE
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