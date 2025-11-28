Exposition photographique L’Esperluette Saint-Mihiel

Exposition photographique

L’Esperluette 32 rue du Général Blaise Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Lundi 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-15 2026-05-25

Anne Vergoli tresse avec bonheur photos argentiques et textes poétiques, à la recherche du temps perdu.

VERNISSAGE LE VENDREDI 08 MAI à 18h00

Ouvert de 14h à 19h les weekends et jours fériés, le vendredi 15 mai et le lundi 25 mai, ainsi que sur rdvTout public

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L’Esperluette 32 rue du Général Blaise Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 75 12 52 74 esperluette.fabrique.artistique@gmail.com

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English :

Anne Vergoli happily weaves together silver photos and poetic texts, in search of lost time.

VERNISSAGE FRIDAY MAY 08 at 6:00 pm

Open from 2pm to 7pm on weekends and public holidays, Friday May 15 and Monday May 25, and by appointment only

L’événement Exposition photographique Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT COEUR DE LORRAINE