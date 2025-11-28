Cinéma Salle Mangeot Saint-Mihiel

Cinéma

Salle Mangeot 6 Rue du palais de justice Saint-Mihiel Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 18:00:00

Séance de 14h30 C’était mieux demain

Comédie · 1h43

Avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos.

Séance de 18H Hopper et le secret de la marmotte

Famille, Aventure, Animation · 1h29

La légende raconte qu’une mystérieuse marmotte, cachée dans une montagne secrète, aurait le pouvoir de remonter le temps. Quand il apprend qu’elle serait la seule à pouvoir sauver son espèce, Hopper, aventurier intrépide, est prêt à tout pour retrouver la trace de cette marmotte ! Mais le voyage sera semé d’embûches… Il semblerait qu’il ne soit pas le seul à vouloir mettre la main sur le secret de la marmotte !

Séance de 20h Le million

Comédie 1h28

Avec Christian Clavier, Rayane Bensetti, Gilles Cohen

Pensant à tort qu’il ne va pas être promu par son entreprise, Stan craque et décide de voler dans le coffre de son patron une valise contenant 1 million d’euros d’argent sale. Direction l’aéroport avec sa copine… Mais en route, un coup de fil lui apprend qu’il obtient la promotion dont il rêvait. Il a alors une nuit pour rattraper son erreur et remettre le million dans le coffre. Pour cela, il va faire appel à Hippolyte, un serrurier peu regardant sur la déontologie…Tout public

Salle Mangeot 6 Rue du palais de justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

English :

2:30 p.m. screening: C’était mieux demain (It was better tomorrow)

Comedy 1h43

With Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

In a small French town, Hélène, Michel and their two children enjoy the carefree days of the 1950s. Suddenly propelled into 2025, the couple discover a modern world that is the complete opposite of the one they know. For Hélène, who has always lived in her husband?s shadow, this is a revolution. But for Michel, whose privileges as a man are shattered, it’s a cataclysm. This journey back in time, with its new wind and old-fashioned perfume, will not be easy.

6 p.m. screening: Hopper and the Secret of the Groundhog

Family, Adventure, Animation 1h29

Legend has it that a mysterious marmot, hidden in a secret mountain, has the power to turn back time. When he learns that this marmot is the only one who can save his species, intrepid adventurer Hopper is ready to do anything to track it down! But the journey is fraught with pitfalls? It seems he’s not the only one who wants to get his hands on the marmot’s secret!

8pm screening: Le million

Comedy ? 1h28

With Christian Clavier, Rayane Bensetti, Gilles Cohen

Mistakenly thinking he?s not going to be promoted by his company, Stan breaks down and decides to steal a suitcase containing 1 million euros of dirty money from his boss?s safe. Off to the airport with his girlfriend? But on the way, a phone call tells him that he’s got the promotion he’s been dreaming of. He then has one night to make up for his mistake and put the million euros back in the safe. To do so, he calls on Hippolyte, a locksmith who has little regard for ethics?

German :

Sitzung um 14:30 Uhr: C’était mieux demain

Komödie 1h43

Mit Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

In einem kleinen französischen Dorf verbringen Hélène, Michel und ihre beiden Kinder glückliche Tage in der Unbeschwertheit der 1950er Jahre. Plötzlich wird das Paar ins Jahr 2025 katapultiert und entdeckt eine moderne Welt, die das genaue Gegenteil von dem ist, was sie kennen. Für Hélène, die immer im Schatten ihres Mannes gelebt hat, ist das eine Revolution. Aber für Michel, der seine Privilegien als Mann in Frage gestellt sieht, ist es eine Katastrophe. Die Reise in die Vergangenheit zwischen frischem Wind und dem Duft vergangener Zeiten wird nicht einfach sein.

18 Uhr: Hopper und das Geheimnis des Murmeltiers

Familie, Abenteuer, Animation 1 Std. 29 Min

Der Legende nach soll ein geheimnisvolles Murmeltier, das sich in einem geheimen Berg versteckt, die Macht haben, die Zeit zurückzudrehen. Als der unerschrockene Abenteurer Hopper erfährt, dass nur sie seine Spezies retten kann, ist er zu allem bereit, um die Spur des Murmeltiers aufzunehmen! Doch die Reise ist voller Hindernisse? Er ist nicht der Einzige, der das Geheimnis des Murmeltieres lüften will

Sitzung um 20 Uhr: Die Million

Komödie ? 1h28

Mit Christian Clavier, Rayane Bensetti, Gilles Cohen

In der irrigen Annahme, dass er von seiner Firma nicht befördert wird, dreht Stan durch und beschließt, aus dem Kofferraum seines Chefs einen Koffer mit Schwarzgeld im Wert von 1 Million Euro zu stehlen. Er fährt mit seiner Freundin zum Flughafen Doch auf dem Weg dorthin erfährt er durch einen Anruf, dass er die Beförderung bekommt, von der er geträumt hat. Er hat eine Nacht Zeit, um seinen Fehler wieder gut zu machen und die Million wieder in den Kofferraum zu legen. Er wendet sich an Hippolyte, einen Schlosser, der es mit den ethischen Grundsätzen nicht so genau nimmt

Italiano :

14.30 proiezione: C’était mieux demain

Commedia 1h43

Con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

In una piccola città francese, Hélène, Michel e i loro due figli vivono felicemente nell’atmosfera spensierata degli anni Cinquanta. Improvvisamente proiettati nel 2025, i due coniugi scoprono un mondo moderno che è l’esatto contrario di quello che conoscono. Per Hélène, che ha sempre vissuto all’ombra del marito, si tratta di una rivoluzione. Ma per Michel, i cui privilegi di uomo vengono infranti, è un cataclisma. Questo viaggio a ritroso nel tempo non sarà facile.

Proiezione delle 18.00: Hopper e il segreto della marmotta

Famiglia, avventura, animazione 1h29

La leggenda narra che una misteriosa marmotta, nascosta in una montagna segreta, abbia il potere di viaggiare indietro nel tempo. Quando scopre che questa marmotta è l’unica in grado di salvare la sua specie, Hopper, un intrepido avventuriero, è pronto a fare di tutto per rintracciarla! Ma il viaggio è pieno di insidie? Sembra che non sia l’unico a voler mettere le mani sul segreto della marmotta!

Proiezione delle 20:00: Le million

Commedia ? 1h28

Con Christian Clavier, Rayane Bensetti, Gilles Cohen

Pensando erroneamente di non essere promosso dalla sua azienda, Stan crolla e decide di rubare una valigia contenente un milione di euro in denaro sporco dalla cassaforte del suo capo. Si dirige verso l’aeroporto con la sua ragazza? Ma durante il tragitto, una telefonata gli comunica che sta per ottenere la promozione che sognava. Ha una notte per rimediare al suo errore e rimettere il milione di euro in cassaforte. Per farlo, chiede l’aiuto di Hippolyte, un fabbro con pochi principi etici?

Espanol :

Proyección 14h30: C’était mieux demain

Comedia 1h43

Con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

En una pequeña ciudad francesa, Hélène, Michel y sus dos hijos viven felices en el ambiente despreocupado de los años cincuenta. De repente, en 2025, la pareja descubre un mundo moderno totalmente opuesto al que conocían. Para Hélène, que siempre ha vivido a la sombra de su marido, se trata de una revolución. Pero para Michel, cuyos privilegios como hombre se están haciendo añicos, es un cataclismo. Este viaje en el tiempo, con sus nuevos vientos y su sabor añejo, no será fácil.

Proyección de las 18h: Hopper y el secreto de la marmota

Familia, Aventura, Animación 1h29

Cuenta la leyenda que una misteriosa marmota, escondida en una montaña secreta, tiene el poder de viajar en el tiempo. Cuando se entera de que esta marmota es la única que puede salvar a su especie, Hopper, un intrépido aventurero, está dispuesto a todo para encontrarla Pero el viaje está plagado de trampas.. ¡Parece que no es el único que quiere hacerse con el secreto de la marmota!

Proyección de las 20h: Le million

Comedia ? 1h28

Con Christian Clavier, Rayane Bensetti, Gilles Cohen

Pensando erróneamente que no va a ser ascendido por su empresa, Stan se viene abajo y decide robar una maleta que contiene un millón de euros en dinero negro de la caja fuerte de su jefe. Se dirige al aeropuerto con su novia? Pero por el camino, una llamada telefónica le comunica que va a conseguir el ascenso con el que soñaba. Tiene una noche para enmendar su error y devolver el millón de euros a la caja fuerte. Para ello, recurre a la ayuda de Hippolyte, un cerrajero poco ético..

