Partir en livre Bibliothèque municipale Saint-Mihiel

Saint-Mihiel

Partir en livre

Bibliothèque municipale 13 Rue des Écoles Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

À cette occasion, la bibliothèque propose sa traditionnelle vente de livres d’occasion en compagnie de la librairie sammielloise, le conservatoire de musique et le club Pénélope musique, jeux géants, chamboule-tout, bee-bot et tombola…Tout public

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Bibliothèque municipale 13 Rue des Écoles Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 02 87

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English :

To mark the occasion, the library will be holding its traditional second-hand book sale in the company of the Sammiello bookshop, the music conservatory and Club Pénélope: music, giant games, chamboule-tout, bee-bot and tombola…

L’événement Partir en livre Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COEUR DE LORRAINE