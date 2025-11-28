Partir en livre Bibliothèque municipale Saint-Mihiel
Partir en livre Bibliothèque municipale Saint-Mihiel mercredi 24 juin 2026.
Saint-Mihiel
Partir en livre
Bibliothèque municipale 13 Rue des Écoles Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
À cette occasion, la bibliothèque propose sa traditionnelle vente de livres d’occasion en compagnie de la librairie sammielloise, le conservatoire de musique et le club Pénélope musique, jeux géants, chamboule-tout, bee-bot et tombola…Tout public
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Bibliothèque municipale 13 Rue des Écoles Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 02 87
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English :
To mark the occasion, the library will be holding its traditional second-hand book sale in the company of the Sammiello bookshop, the music conservatory and Club Pénélope: music, giant games, chamboule-tout, bee-bot and tombola…
L’événement Partir en livre Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COEUR DE LORRAINE
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