Séance Canoë-Kayak-Paddle au féminin Club de canoë-kayak Saint-Mihiel
Séance Canoë-Kayak-Paddle au féminin Club de canoë-kayak Saint-Mihiel vendredi 26 juin 2026.
Saint-Mihiel
Séance Canoë-Kayak-Paddle au féminin
Club de canoë-kayak 5 Reculée de Novéant Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 20:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Prêtes à pagayer, vous dépasser et partager un moment unique entre femmes ?
Nous vous invitons à une séance sportive dédiée au Canoë-Kayak au féminin, dans un cadre naturel et une ambiance conviviale.
Date vendredi 26 juin 2026 de 18h à 20h
Lieu Club de Canoë-Kayak, 5 Reculée de Novéant à Saint-Mihiel
Pour qui ? Ouvert à toutes les femmes, quelque soit votre niveau. Débutantes, confirmées ou simplement curieuses vous êtes les bienvenues ! (Mais il faut savoir nager)
Objectif découvrir ou re-découvrir les sports de pagaie, gagner en confiance, partager un moment sportif et profiter de la nature et de l’été dans une ambiance bienveillante.
Tarif gratuit !
Prévoir affaires de rechange et chaussures qui peuvent aller dans l’eauTout public
0 .
Club de canoë-kayak 5 Reculée de Novéant Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 01 78 96 41 kayakclubsaintmihiel@gmail.com
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English :
Ready to paddle, push yourself, and share a unique experience with other women?
We invite you to a sports session dedicated to women’s canoeing and kayaking, set in a natural setting with a friendly atmosphere.
Date: Friday, June 26, 2026, from 6:00 p.m. to 8:00 p.m.
Location: Canoe-Kayak Club, 5 Reculée de Novant in Saint-Mihiel
Who is it for? Open to all women, regardless of your skill level. Beginners, experienced paddlers, or those who are simply curious: you’re all welcome! (But you must know how to swim)
Goal: To discover or rediscover paddling sports, build confidence, share a sporting experience, and enjoy nature and the summer in a supportive atmosphere.
Cost: Free!
Bring a change of clothes and shoes that can get wet
L’événement Séance Canoë-Kayak-Paddle au féminin Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-06-18 par OT COEUR DE LORRAINE
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