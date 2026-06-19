Visite de l’Hôtel de Rouÿn Hôtel de Rouÿn Saint-Mihiel
Visite de l’Hôtel de Rouÿn Hôtel de Rouÿn Saint-Mihiel samedi 4 juillet 2026.
Saint-Mihiel
Visite de l’Hôtel de Rouÿn
Hôtel de Rouÿn 10 rue du Général Audéoud Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-08-23 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-06
L’Hôtel de Rouÿn ouvre ses portes aux visiteurs
du 4 au 26 juillet et du 6 au 23 août de 10 h à 12h30 et de 14h à 17h30 sauf le samedi de 11h à 13h et de 14h à 18hTout public
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Hôtel de Rouÿn 10 rue du Général Audéoud Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11
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English :
The Hôtel de Rouen is open to visitors
from July 4 to 26 and from August 6 to 23from 10 a.m. to 12:30 p.m. and from 2 p.m. to 5:30 p.m., except on Saturdays from 11 a.m. to 1 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m.
L’événement Visite de l’Hôtel de Rouÿn Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-06-15 par OT COEUR DE LORRAINE
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