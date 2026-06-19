Visite de l’Hôtel de Rouÿn Hôtel de Rouÿn Saint-Mihiel samedi 4 juillet 2026.

Saint-Mihiel

Visite de l’Hôtel de Rouÿn

Hôtel de Rouÿn 10 rue du Général Audéoud Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-06

L’Hôtel de Rouÿn ouvre ses portes aux visiteurs

du 4 au 26 juillet et du 6 au 23 août de 10 h à 12h30 et de 14h à 17h30 sauf le samedi de 11h à 13h et de 14h à 18hTout public

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Hôtel de Rouÿn 10 rue du Général Audéoud Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

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English :

The Hôtel de Rouen is open to visitors

from July 4 to 26 and from August 6 to 23from 10 a.m. to 12:30 p.m. and from 2 p.m. to 5:30 p.m., except on Saturdays from 11 a.m. to 1 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m.

L’événement Visite de l’Hôtel de Rouÿn Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-06-15 par OT COEUR DE LORRAINE