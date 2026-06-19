Rencontre Stickers Panini Saint-Mihiel
Rencontre Stickers Panini Saint-Mihiel samedi 20 juin 2026.
Saint-Mihiel
Rencontre Stickers Panini
7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Rencontre entre passionnés de stickers Panini Coupe du Monde 2026 afin d’échanger vos autocollants en double. A la Presse de Saint-Mihiel le samedi 20 Juin à partir de 15h et jusqu’à 17h. Gratuit et sympathique!Tout public
0 .
7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A gathering for fans of 2026 World Cup Panini stickers to trade duplicate stickers. At the Presse de Saint-Mihiel on Saturday, June 20, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m. Free and friendly!
L’événement Rencontre Stickers Panini Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-06-15 par OT COEUR DE LORRAINE
À voir aussi à Saint-Mihiel (Meuse)
- Spectacle Un soir chez la Du Maine Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel 19 juin 2026
- Partir en livre Bibliothèque municipale Saint-Mihiel 24 juin 2026
- Cinéma Salle Mangeot Saint-Mihiel 26 juin 2026
- Visite de l’Hôtel de Rouÿn Hôtel de Rouÿn Saint-Mihiel 4 juillet 2026
- Cinéma de plein air Saint-Mihiel 18 juillet 2026