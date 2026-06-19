Saint-Mihiel

Rencontre Stickers Panini

7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Rencontre entre passionnés de stickers Panini Coupe du Monde 2026 afin d’échanger vos autocollants en double. A la Presse de Saint-Mihiel le samedi 20 Juin à partir de 15h et jusqu’à 17h. Gratuit et sympathique!Tout public

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7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52

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English :

A gathering for fans of 2026 World Cup Panini stickers to trade duplicate stickers. At the Presse de Saint-Mihiel on Saturday, June 20, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m. Free and friendly!

L’événement Rencontre Stickers Panini Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-06-15 par OT COEUR DE LORRAINE