Visite des jardins en terrasses des Capucins, Jardins en terrasses des Capucins, Saint-Mihiel

Visite des jardins en terrasses des Capucins 18 et 19 septembre Jardins en terrasses des Capucins Meuse

Bonne aptitude à la marche, chaussures fermées, les visites se feront au fur et à mesure des arrivées : comptez au moins une demi-heure. Mais il est possible de rejoindre un chemin et de partir si vous avez un impératif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

A partir du début de la ruelle des capucins, suivez le fléchage. Cette année vous serrez accueillis sur un nouveau lieu plus facile d’accès.

On vous expliquera l’historique de l’association et nous vous proposerons une visite guidée des jardins.

Bonnes chaussures indispensables car le terrain est inégal et pentu.

Vous pourrez découvrir des points de vue originaux sur la cité de Saint-Mihiel.

Jardins en terrasses des Capucins ruelle des Capucins 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est 0685012980 Les jardins en terrasse des capucins sont constitués de plusieurs petites parcelles en terrasses séparées par des murs de pierres sèches ou maçonnées. Sur chaque parcelle, il y avait une maisonnette en pierre, dont il ne reste plus que des ruines. La visite sera guidée par un des membres de l’association « Les Capucins » qui réhabilite les lieux. L’accès se fait uniquement à pied, en partant de la ville, il y a trois chemins qui y mènent, le plus simple étant de partir du sentier qui démarre entre la rue Haute des fosses et la rue du général Blaise, un panneau « promenade des Capucins » indique le chemin. Sinon, vous pouvez prendre la ruelle des Capucins qui part de la rue de Verdun et suivre les fléchages.

A partir du début de la ruelle des capucins, suivez le fléchage. Cette année vous serrez accueillis sur un nouveau lieu plus facile d’accès.

©Jean Paul Herbeth