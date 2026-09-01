Cinéma rue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · rue Théodore Aubanel · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Cinéma
Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 15h. rue Théodore Aubanel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
The last Viking
15 juillet 2026 en salle | 1h 56min | Comédie, Drame, Thriller
De Anders Thomas Jensen | Par Anders Thomas Jensen
Avec Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann
Titre original Den Sidste Viking
Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable… .
rue Théodore Aubanel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com
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English :
The Last Viking
July 15, 2026 in theaters | 1 hr 56 min | Comedy, Drama, Thriller
Directed by Anders Thomas Jensen | Written by Anders Thomas Jensen
Starring Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann
Original title: Den Sidste Viking
L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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