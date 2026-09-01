Cinéma rue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma

Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 15h. rue Théodore Aubanel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

The last Viking

15 juillet 2026 en salle | 1h 56min | Comédie, Drame, Thriller

De Anders Thomas Jensen | Par Anders Thomas Jensen

Avec Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann

Titre original Den Sidste Viking

Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable… .

rue Théodore Aubanel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

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English :

The Last Viking

July 15, 2026 in theaters | 1 hr 56 min | Comedy, Drama, Thriller

Directed by Anders Thomas Jensen | Written by Anders Thomas Jensen

Starring Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann

Original title: Den Sidste Viking

L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer