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AGENDA · Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma rue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer

dimanche 20 septembre 2026 · rue Théodore Aubanel · Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
rue Théodore Aubanel
Adresse
Relais Culturel
Ville
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma

Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 15h. rue Théodore Aubanel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

The last Viking
15 juillet 2026 en salle | 1h 56min | Comédie, Drame, Thriller
De Anders Thomas Jensen | Par Anders Thomas Jensen
Avec Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann
Titre original Den Sidste Viking
Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable…   .

rue Théodore Aubanel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60  relaisculturel@saintesmaries.com

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English :

The Last Viking
July 15, 2026 in theaters | 1 hr 56 min | Comedy, Drama, Thriller
Directed by Anders Thomas Jensen | Written by Anders Thomas Jensen
Starring Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann
Original title: Den Sidste Viking

L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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