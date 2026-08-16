Cinéma Sorda Espace Animation Les Houches
dimanche 6 septembre 2026 · Espace Animation · Les Houches
Informations pratiques
Les Houches
Cinéma Sorda
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 17:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Sorda de Eva Libertad García avec Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta Espagne | 2026 Durée 1h40
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
%AB *Sorda* %BB by Eva Libertad García, starring Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, and Elena Irureta Spain | 2026 Runtime: 1h40
L’événement Cinéma Sorda Les Houches a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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