Cinéma Sorda Espace Animation Les Houches

Informations pratiques

Les Houches

Cinéma Sorda

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 17:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Sorda de Eva Libertad García avec Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta Espagne | 2026 Durée 1h40

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

%AB *Sorda* %BB by Eva Libertad García, starring Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, and Elena Irureta Spain | 2026 Runtime: 1h40

L’événement Cinéma Sorda Les Houches a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc