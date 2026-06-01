Cinéma transat – Cross Fruit, Place du 150ème, Genève

Cinéma transat – Cross Fruit Samedi 4 juillet, 21h30 Place du 150ème

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T21:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T21:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Cross Fruit

(Mini-série) – CH – Dès 3 ans – de Simon David

Venez découvrir la série de portraits réalisés par Simon David. Pensée comme une mini-série, cette œuvre propose la rencontre de quelques-unes des personnes ayant participé à la création de CROSS FRUIT, le verger. Un regard à la fois tendre et intime sur ces visages qui ont façonné cet espace d’art et de nature. Projection en plein air !

Présence du foodtruck « Royal Bokit », street food guadeloupéenne et boissons.

Avec l’Association l’ABARC

Avec l’Association least

Place du 150ème Place du 150ème Genève 1213 Genève

Une séance de cinéma sous les étoiles sur la place du 150ème.

DR