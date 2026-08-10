Cinéma Vaiana, la légende du bout du monde Cussac
mercredi 21 octobre 2026 · Cussac
Informations pratiques
Cussac
Cinéma Vaiana, la légende du bout du monde
Chapiteau de la Fontanelle Cussac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Synopsis Sur une île du Pacifique, Vaiana, une jeune fille téméraire et fille de chef, s’aventure au-delà du récif pour sauver son peuple. Elle part à la recherche du demi-dieu Maui afin de restituer le cœur volé de la déesse Te Fiti et de rétablir l’équilibre du monde. .
Chapiteau de la Fontanelle Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 94 35
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English : Cinéma Vaiana, la légende du bout du monde
L’événement Cinéma Vaiana, la légende du bout du monde Cussac a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Ouest Limousin
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