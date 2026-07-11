Fête des associations de l’Ouest Limousin Cussac
samedi 12 septembre 2026 · Cussac
Informations pratiques
Cussac
Fête des associations de l’Ouest Limousin
La Monnerie Cussac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Chaque année, en septembre, la Communauté de communes Ouest Limousin organise une fête des associations intercommunales pour leur permettre de se faire connaître et d’attirer de nouveaux adhérents. Cet événement a lieu sur une commune différente chaque année, en 2025 ce sera à Maisonnais sur Tardoire. Soyez au rendez-vous ! .
La Monnerie Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 53 29 90 associations@ouestlimousin.com
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English : Fête des associations de l’Ouest Limousin
L’événement Fête des associations de l’Ouest Limousin Cussac a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Ouest Limousin