Informations pratiques

Cussac

Fête des associations de l’Ouest Limousin

La Monnerie Cussac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Chaque année, en septembre, la Communauté de communes Ouest Limousin organise une fête des associations intercommunales pour leur permettre de se faire connaître et d’attirer de nouveaux adhérents. Cet événement a lieu sur une commune différente chaque année, en 2025 ce sera à Maisonnais sur Tardoire. Soyez au rendez-vous ! .

La Monnerie Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 53 29 90 associations@ouestlimousin.com

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English : Fête des associations de l’Ouest Limousin

L’événement Fête des associations de l’Ouest Limousin Cussac a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Ouest Limousin