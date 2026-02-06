Marché gourmand et artisanal Place de la mairie Cussac
samedi 11 juillet 2026.
Marché gourmand et artisanal
Place de la mairie 1 Place de la Mairie Cussac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-12
Venez profiter d’une soirée festive et conviviale à Cussac ! Au programme Dégustation sur place avec des produits locaux de qualité, présence de producteurs et d’artisans. Pensez à apporter vos couverts ! .
Place de la mairie 1 Place de la Mairie Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 24 31 88 comitedesfetes@cussac87.com
English : Marché gourmand et artisanal
