Marché gourmand et artisanal Place de la mairie Cussac

Marché gourmand et artisanal

Place de la mairie 1 Place de la Mairie Cussac Haute-Vienne

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

2026-07-11 2026-08-12

Venez profiter d’une soirée festive et conviviale à Cussac ! Au programme Dégustation sur place avec des produits locaux de qualité, présence de producteurs et d’artisans. Pensez à apporter vos couverts ! .

Place de la mairie 1 Place de la Mairie Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 24 31 88 comitedesfetes@cussac87.com

