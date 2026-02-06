Marché gourmand et artisanal Place de la mairie Cussac

Marché gourmand et artisanal Place de la mairie Cussac samedi 11 juillet 2026.

2026-07-11 2026-08-12

Venez profiter d’une soirée festive et conviviale à Cussac ! Au programme Dégustation sur place avec des produits locaux de qualité, présence de producteurs et d’artisans. Pensez à apporter vos couverts !   .

Place de la mairie 1 Place de la Mairie Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 24 31 88  comitedesfetes@cussac87.com

