Visite guidée Le Jardin de la Jalade Le Jardin de la Jalade Cussac
Visite guidée Le Jardin de la Jalade Le Jardin de la Jalade Cussac vendredi 19 juin 2026.
Cussac
Visite guidée Le Jardin de la Jalade
Le Jardin de la Jalade La Jalade Cussac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 19:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez découvrir le travail des abeilles dans le jardin de La Jalade avec son maraîcher. Pour ceux qui souhaitent déguster sur place les légumes de saison, une assiette maraîchère sera proposée à la fin de la visite.
L’occasion de découvrir le formidable travail de l’association maraichère de réinsertion par l’activité économique, Le Comptoir Fraternel. .
Le Jardin de la Jalade La Jalade Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 23 78 50 ecomptoirfraternel87@gmail.com
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English : Visite guidée Le Jardin de la Jalade
L’événement Visite guidée Le Jardin de la Jalade Cussac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Ouest Limousin
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