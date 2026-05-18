Soirée des familles Jardin des Felibres Cussac

Cussac

Soirée des familles

Jardin des Felibres Allee des Felibres Cussac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez passez une agréable soirée en famille et déguster un dîner festif ! Au menu cuisson à la planche de cuisse de poulet, ribs de porc et frites à volonté ! .

Jardin des Felibres Allee des Felibres Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 89 14 71

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English : Soirée des familles

L’événement Soirée des familles Cussac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Ouest Limousin