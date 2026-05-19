Fête des Bonnes Fontaines Site des Bonnes Fontaines Cussac

Cussac

Fête des Bonnes Fontaines

Site des Bonnes Fontaines Rue des Vignes Blanches Cussac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

En ce week-end de juin, ne manquez pas la fête des Bonnes Fontaines !

Au programme

– Le samedi 27 juin 20h30 concert de Oldman River pour un voyage musical au coeur de la country folk US et d’une ambiance Old Time, food truck.

– Le dimanche 23 juin à partir de 8h atelier de vannerie, 9h randonnée pédestre, 10h exposition voitures anciennes, 11h messe avec la chorale Cantarella, 11h45 lâcher de pigeons, 12h15 présence de la fanfare Jeanne d’Arc, 12h30 vin d’honneur offert par la municipalité, repas champêtre/food truck, vide greniers, animations et jeux, jeux gonflables.

Venez vivre cet évènement incontournable de l’Ouest Limousin et passer un moment joyeux et convivial ! .

Site des Bonnes Fontaines Rue des Vignes Blanches Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 94 35 mairie@cussac87.fr

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English : Fête des Bonnes Fontaines

L’événement Fête des Bonnes Fontaines Cussac a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin