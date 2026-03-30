Bébés lecteurs Rue de Saint Mathieu Cussac
Bébés lecteurs Rue de Saint Mathieu Cussac mardi 21 avril 2026.
Bébés lecteurs
Rue de Saint Mathieu Médiathèque Cussac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Venez favoriser l’éveil aux livres des tous petits lors d’un moment de lectures, de mises en scène d’histoires et de comptines. .
Rue de Saint Mathieu Médiathèque Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 19 23 mediatheques@ouestlimousin.com
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English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Cussac a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin
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