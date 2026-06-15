Prix cycliste de Cussac place de la mairie Cussac dimanche 19 juillet 2026.

Cussac

Prix cycliste de Cussac

place de la mairie Bourg de Cussac Cussac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venez vivre une journée passionnante au Prix Cycliste de Cussac ! À partir de 13h00, venez encourager les cyclistes féminins et masculins de tous âges. Que vous soyez amateur de cyclisme ou simplement en quête d’une sortie en famille, cet événement organisé par le CRC Limoges 87 promet une ambiance festive et dynamique. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment sportif et convivial ! .

place de la mairie Bourg de Cussac Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 14 15 06 jeanpaul.cussaguet@gmail.com

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English : Prix cycliste de Cussac

L’événement Prix cycliste de Cussac Cussac a été mis à jour le 2026-06-15 par Terres de Limousin