Atelier surprise Médiathèque Cussac
Atelier surprise Médiathèque Cussac mercredi 24 juin 2026.
Cussac
Atelier surprise
Médiathèque 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Chuut, les bibliothécaires gardent la surprise… Un peu de patience pour découvrir l’atelier auquel vous allez participer. Mais on est sûrs que vous allez aimer. .
Médiathèque 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 44 34 mediatheques@ouestlimousin.com
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English : Atelier surprise
L’événement Atelier surprise Cussac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin
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