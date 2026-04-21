Atelier surprise Médiathèque Cussac

Cussac

Atelier surprise

Médiathèque 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Chuut, les bibliothécaires gardent la surprise… Un peu de patience pour découvrir l’atelier auquel vous allez participer. Mais on est sûrs que vous allez aimer. .

Médiathèque 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 44 34 mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Atelier surprise

L’événement Atelier surprise Cussac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin