Informations pratiques

Issigeac

Cinéma voyageur

Parking de la Banège Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Le Cinéma Voyageur est une tournée estivale de cinéma itinérant qui, depuis 15 ans, parcourt la France pour partager des films qui touchent et interrogent, en favorisant les rencontres et les échanges.

À bord de notre camion et de sa caravane, nous installons un chapiteau, un écran géant, des transats, une librairie ambulante et tout le nécessaire pour créer une salle de cinéma à ciel ouvert.

Au programme projections sous chapiteau de 18h à 20h, pause conviviale à 20h30 et 22h avec repas, food-truck, buvette et librairie, puis, à la tombée de la nuit, à 22h projection en plein air, présentation des films et échanges avec le public. .

Parking de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cinema-voyageur@synaps-audiovisuel.fr

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English : Cinéma voyageur

L’événement Cinéma voyageur Issigeac a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides