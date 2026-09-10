Informations pratiques

Cinémaniacs | The Rider Le Diapason Rennes Mardi 13 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub.* Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Chloe Zhao, 2017, En partenariat avec la soirée « Partir à l’international »

### **Cinémaniacs | The Rider**

**Un film de Chloe Zhao, 2017,**

**En partenariat avec la soirée « Partir à l’international »**

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu’après son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu’il ne peut plus s’adonner à l’équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, Brady se lance à la recherche d’une nouvelle identité et tente de définir ce qu’implique être un homme au coeur de l’Amérique.

**► Mardi 13 octobre à 20h au Diapason**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce :

[https://youtu.be/AlrWRttLTkg?si=G64DqzvDPXdJ3u2Q](https://youtu.be/AlrWRttLTkg?si=G64DqzvDPXdJ3u2Q)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-13T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-13T20:30:00.000+02:00

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https://diapason.univ-rennes1.fr/

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr

G.Julien



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