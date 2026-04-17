Toulouse

CINÉMINOTS

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-22

Le Festival Cinéminots fait son grand retour ! Une programmation foisonnante pour les petits comme pour les grands séances spéciales, ateliers, animations… Cinq jours de découvertes et de plaisir à partager !

Au programme une avalanche d’activités pour toute la famille ! Petits et grands peuvent laisser parler leur créativité avec des ateliers ludiques (puzzles, pochoirs, coloriages géants, fabrication de masques), partir à la découverte de la nature, mettre les mains dans la terre avec le jardinage ou éveiller leurs papilles avec des expériences gourmandes.

Les enfants peuvent aussi plonger dans les coulisses du cinéma en s’amusant avec le stop motion, le time-lapse et les techniques d’animation. Côté fun, place au jeu et aux défis tournois de Mario Kart sur grand écran, quiz cinéma et animations interactives promettent de beaux moments de complicité ! Et pour souffler un peu, des instants plus doux attendent les familles avec des lectures, ciné-contes et découvertes d’univers jeunesse.

CINÉMINOTS, c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour faire découvrir aux plus jeunes la magie du cinéma… Pour consulter le programme complet et découvrir les cinémas participants, rendez-vous sur le site du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Cinéminots Festival is back! A rich program for young and old alike: special screenings, workshops, entertainment? Five days of discoveries and fun to share!

L’événement CINÉMINOTS Toulouse a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE